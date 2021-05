Koncom apríla sa na profile Desmodu objavila správa, že kapela v pôvodnom zoskupení končí. Členovia Synči, Duško a Martin sa rozhodli odísť. Priznali, že za všetko môže práve správanie frontmana Kulyho. Po ich odchode ostali v kapele len Mário Kuly Kollár a bubeník Ján Škorec.

Porotca Mário Kuly Kollár Zdroj: tv markíza

„Nepovedal by som, že sa kapela rozpadá. My hráme ďalej. Len došlo k tomu, že traja ľudia odišli,” povedal nám vtedy manažér Michal Malicher. No a minulý víkend usporiadal Desmod online koncert ku Dňu matiek. Na pódiu sa predviedli už v novom zložení. Spevákom je, samozrejme, stále Kuly, za bubnami sedí Ján Škorec a pribudli traja noví členovia.

