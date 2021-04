Len pred pár dňami sa na profile Desmodu na sociálnej sieti objavil šokujúci oznam, ktorý skalných fanúšikov zasiahol ako blesk z jasného neba: „Predstavy o budúcnosti kapely sa medzi nami začali rozchádzať, a tak sa niektorí členovia (Synči, Duško, Martin) rozhodli kráčať svetom hudby inou cestou. Bolí to, ale rešpektujeme ich rozhodnutie.”

V takomto zložení Desmod už viac neuvidíte. Zdroj: Facebook Desmod

Po odchode trojice hudobníkov tak v kapele ostáva iba Kuly a bubeník Ján Škorec. Mnohí fanúšikovia sa však zhodli v tom, že krízu v kapele mohla spôsobiť aj korona. Koncerty sú už takmer dva roky zrušené, čo pochopiteľne každý jeden hudobník tvrdo pocítil. Spevák Kuly sa však rozhodne sťažovať nemôže, pretože od začiatku je stabilnou súčasťou poroty šou Tvoja tvár znie povedome. Kým on stále zarába, jeho kolegovia zo skupiny zárobky nemajú. Určite aj to mohlo spôsobiť veľké dusno. Manažér kapely Michal Malicher však rázne popiera, že by za tým bolo práve to.

„Nepovedal by som, že sa kapela rozpadá. My hráme ďalej. Len došlo k tomu, že traja ľudia odišli. Dôvodom určite neboli peniaze. To máte ako v manželstve. Nazval by som to únava materiálu. To, že Kuly je tvárou kapely, to tak je, čo s tým? Je to spevák, tak to je asi vo všetkých kapelách. Nemyslím si však, že by toto bol problém,” povedal nám s tým, že fanúšikovia sa nemusia báť.

Manažér Desmodu Michal Malicher (v strede). Zdroj: facebook

„V kapele ostáva Kuly a Jano, doplníme troch hráčov a ide sa hrať ďalej. Majitelia značky sú traja: Kuly, Jano a odchádzajúci Rišo. Čo bude ďalej s názvom a čo ostatní chalani, to sa priznám, neviem, či budú ďalej hrať. Je možné, že budú. Kuly s Janom, tým, že sú zakladajúci a najstarší členovia kapely, hrajú ďalej. Budúci týždeň máme koncert, máme naplánované celé leto, chystáme turné, cédečko, singel. Hovorím za nás. Plány ostatných nepoznám,” pokračoval. Dusno v kapele však malo byť už dlhodobo.

„O tom, že odídu, sa hovorilo už dlhší čas. S koronou to nesúvisí, ale bohvie, čo by bolo, kebyže sa celý čas normálne hrá. Boli však spolu veľa rokov. Nie je to nič výnimočné. Ja to vnímam, že je to tak, ako keď máte firmu. Je to, samozrejme, škoda, lebo určite s tým budú chvíľu nejaké komplikácie, ale tak to chodí. Neobišlo to ani iné kapely,” dodal s tým, že Kuly medzitým už stihol nájsť nových členov.

Mohlo by vás zaujímať: