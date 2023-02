Mário Kuly Kollár si nedávno našiel čas, keď si zbalil kufre, sadol do lietadla a odcestoval dovolenkovať na krásne Maldivy. So sebou zbalil aj manželku Luciu a ich spoločného synčeka. A z toho už vyrástol riadny chlapec. „Oddýchnutý, môže sa začať makať,” zveril sa Kuly na svojom profile a pridal aj spoločný záber s manželkou a ich 7-ročným krásavcom Christianom. Vďaka tomuto rodinnému záberu je jasné, že malý princ podobu so svojím známym otcom rozhodne nezaprie.

Mário Kuly Kollár. Zdroj: TV Markíza

Prečítajte si tiež: