Fanúšikovia Fontány pre Zuzanu sa môžu tešiť na návrat megahitov Vaša Patejdla, nápaditú choreografiu a réžiu Jaroslava Moravčíka a nezabudnuteľné texty piesní od Borisa Filana a Jozefa Urbana. Je to síce už skoro 40 rokov od premiéry kultovky od Dušana Rapoša, no príbeh lásky Zuzany a Olina stále prežíva. V pôvodnom filme si krásnu Zuzanu Petrovú zahrala Eva Vejmělková (54), pre ktorú to bola prvá väčšia filmová rola. Po jej boku sa ako fešák Olino Zrubec predstavil Jiří Bábek (58).

Záber z filmu Fontána pre Zuzanu. Na snímke Jiří Bábek a Eva Vejmělková. Zdroj: Archív NMH

Herecké osadenstvo pripravovaného muzikálu tvoria hlavne mladí a ašpirujúci herci. "Zuzanu si zahrajú v muzikáli až 3 šikovné a začínajúce herečky. Dúfam, že sa z našich herečiek stanú také hviezdy, akou bola a je Evička Vejmělková," povedal režisér. V hlavnej úlohe sa budú alternovať herečky Linda Šuhajdová, Viktória Ševelová a Sára Varšová.