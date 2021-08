Pri písaní scenára sa nechal Svěrák inšpirovať udalosťou, keď mu vodič miestneho JRD a jeho závozník priviezli na chatu piesok. Svěrák ich pozval na obed a spýtal sa vodiča, prečo nejde závozník tiež.

Aj Vesnička bola v roku 1985 nominovaná na Oscara v kategórii cudzojazyčný film. Zdroj: ČSFD

Ten mu odpovedal: „Len ho nechajte, on je spokojný takto. S ním je to hrozné, my ideme sto kilometrov a on nepovie ani slovo.“ Takže Otík existoval aj v skutočnom živote. A čo tajomstvo „sedmého schodu“? Ten vznikol podľa chladenia piva Svěrákovho otca v pivnici.­