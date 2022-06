"Bože, brigádník! Tak mladej a už tak vodvážnej!", "Jen počkej až táta vystřízlivý! Ten ti jich nandá!" alebo "Nevíte samou rostažností, co byste do tý huby dali," sú len úlomky z nezabudnuteľných hlášok z prvej časti nezabudnuteľnej komédie Slnko, seno, jahody, ktorú v roku 1984 natočil Zdeněk Troška.

Martin Šotola a Helena Rúžičková z trilógie Slnko, seno... Zdroj: blesk.cz

Na minulotýždňovej premiére nového českého muzikálu Slnko, seno, jahody prišli mladých hercov podporiť aj filmoví predstavitelia. Okrem režiséra Zdeňka Trošku (69), ktorého povestná brada je dnes už celá biela, nechýbala ani Jaroslava Kretschmerová (66) alias hlučná Evička, Pavol Kikunčuk (62), ktorý hral fešného študenta Šimona Pláničku či Broněk Černý (61), ktorý stvárnil Vencu Konopníka. Najviac zmenený bol práve filmový Venca. Broněk sa herectvu už dávno nevenuje a od natáčanie sa aj poriadne zaguľatil. Pavol Kikinčuk síce stvárnil mladého študenta, ktorý prišiel do dedinky kvôli seminárke, no v muzikáli si zahral práve starého Škopka, ktorý sa preslávil tým, že rád popíjal pivo. Hercovi síce pribudli šediny a zopár vrások, no stále je to veľký sympaťák. Na premiére nechýbala ani Jarka Kretschmerová - starostova sekretárka Evička alebo Evík. V muzikáli však stvárnila miestnu "drbnu" Kelišovú. Herečka, ktorá má dnes už 66 rokov, sa svojej novej úlohy zhostila na jednotku, no pri pohľade na ňu fanúšikovia aj tak stále videli obľúbenú Evičku.

