Kryštof patrí medzi najnabúchanejších svalovcov vo vile Love Island. Má svaly ako Rambo, no keď uvidíte, ako ešte pred rokom vyzeral, nebudete veriť vlastným očiam.

Kryštof o sebe pred šou povedal, že je dobrodruh, no zároveň pokojný a usmievavý svalovec, ktorý od ľudí neočakáva nič zlé. Je s ním zábava a nepotrebuje sa predvádzať, hoci na svoje telo si potrpí. Miluje adrenalín a dá sa nahovoriť takmer na všetko, napríklad na bungee jumping či zoskok padákom. Tvrdí o sebe, že sa vie odviazať a je to šoumen. Prihlásil sa pre zábavu a súťaže, v ktorých sa môže ukázať. Na žene si ako prvé všimne oči a preferuje menšie brunetky, ktoré majú podobnú energiu ako on. Najdôležitejšie však je, aby si sedeli názorovo.

Kryštof z Love Island. Zdroj: VOYO

Vo vile tvorí pár s blondínkou Denisou, s ktorou sa stihli zblížiť už aj zo sexuálnej stránky. Užili si v izbe Hideaway a dokonca aj v kúpeľni. Vo vodách šoubiznisu však nie je žiadny nováčik. Tento fitnestréner Kryštof Novák to pred dvomi rokmi skúšal v súťaži Muž roka, kde sa dostal do finále. Tam už však neuspel. Vďaka súťaži však našiel lásku, ktorá mu vydržala necelé dva roky.

Kryštof v Love Island. Zdroj: VOYO

Kryštof žil s muzikálovou speváčkou Felicitou Prokešovou. Vzťah sa skončil krátko pred tohtoročným letom. A zrejme išlo o poriadne bolestivý rozchod. „Je to pre mňa natoľko bolestivá téma, že o tom nechcem hovoriť. Je pre mňa ešte ťažké to otvárať," povedala Felicita pre Super.cz. No ešte pred rokom, ako boli v páre, vyzeral Kryštof úplne inak. Bol oveľa menej nabúchaný a aj v tvári bol omnoho chudší. Dámy, vám sa páči viac ako? Predtým alebo teraz?

Prečítajte si tiež: