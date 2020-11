Herec je trojdielna dramatická miniséria o človeku, ktorý je ochotný pre život v slobode a naplnenie sna zaprieť svoju podstatu. Postavu Stanislava Lánika hrá český herec Jan Cina. Réžie sa chopil Peter Bebjak, ktorý do seriálu zakomponoval aj homosexuálne scény.

Diváci tak v hlavnom vysielacom čase o 20.30 hod. videli aj to, ako mladý Standa, ktorý dostal pre minulosť rodičov stopku pôsobiť ako herec, bol ochotný pre návrat do divadla spraviť hocičo. Dokonca byť informátorom štátnej služby a vyspať sa so starším profesorom matematiky a zaistiť, aby ich pri tom načapali. ,,Súdruh, viete o tom, že na homosexuálny styk je paragraf? V mene zákona vás zatýkame,“vybehne na náruživého pána Alexander Bárta. V dnešnej dobe však mnohých už takéto necenzurované sexuálne scény dvoch homosexuálov pred kamerami vôbec nešokujú. Paradoxom ale je, že v roku 2018, keď RTVS vysielala premiéru filmu Bába z ledu, ju televízia pustila s tvrdou cenzúrou.

V novinke RTVS hviezdi mladý herec Jan Cina. RTVS odvysiela ďalšie dve časti v nasledujúce nedele o 20:30.



Kronerová za stvárnenie postavy získala ocenenie za najlepší ženský herecký výkon. Kľúčovou scénou filmu je totiž erotická pasáž Kronerovej a Nového, za čo dostala herečka veľkú poklonu a uznanie, že si na takéto niečo trúfla aj vo svojom veku. No RTVS vtedy práve tieto zábery neodvysielala! A to divákov vytočilo do vývrtky. „Je úplne bežné a štandardné všade vo svete, že sa pri niektorých filmoch vyrobia dve verzie – pre kinodistribúciu a pre televízne vysielanie. RTVS pri uvedení svojho koprodukčného filmu Baba z ľadu siahla po jej televíznej verzii,“ vysvetľovala to televízia. Prečo teda teraz erotické scény ponechali?





,,Každé dielo je posudzované vysielateľom individuálne podľa kritérií vhodnosti, ktoré ustanovuje vyhláška Ministerstva kultúry SR. Audiovizuálne dielo, pri ktorom sú sexuálne scény súčasťou dejovej línie, je klasifikované ako dielo nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov. Miniséria Herec obsahuje sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie, preto to bolo hodnotené ako dielo nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov,“ reagovala hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová. ,,Nedá sa to porovnávať s Babou z ľadu, každe takéto dielo sa posudzuje osobitne a pri filme s Kronerovou bola RTVS dosť kritizovaná za to, že tie scény neodvysielala,“ povedal nám náš zdroj.

