Herečka a moderátorka Kristína Tormová je mamou na plný úväzok. Doma má manžela a tri deti a venuje sa podnikaniu a písaniu kníh. Diváci ju na obrazovkách nevideli dlhé roky. „Mňa už ani nikam nevolajú, lebo za tých deväť rokov som všetko odmietla okrem seriálu Som mama, lebo to mi nedovolili odmietnuť, aj keď som sa o to pokúšala (smiech). Ani české seriály či filmy som nechcela robiť, lebo jednoducho neviem skĺbiť herecký život s rodinou,“ prezradila nám v júni tohto roka. No a akoby Kristínu vypočuli v Záhorskej! Tormová totiž mieri do seriálu Pán profesor, kde jej ponúkli síce len epizódnu postavu, ale predsa. Ako jej to pôjde a koho si zahrá, uvidíte už v utorok o 20.30 hod. v Pánovi profesorovi na Markíze.

Kristína Tormová. Zdroj: MATEJ KALINA