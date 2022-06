Kristínu Tormovú, ktorá má na konte niekoľko účinkovaní v seriáloch i filmoch, sme na obrazovkách už poriadne dlho nevideli. Črtá sa jej po rokoch nejaká pracovná ponuka? „Mňa už ani nikam nevolajú, lebo za tých deväť rokov som všetko odmietla okrem seriálu Som mama, lebo to mi nedovolili odmietnuť, aj keď som sa o to pokúšala (smiech). Ani české seriály či filmy som nechcela robiť, lebo jednoducho neviem skĺbiť herecký život s rodinou a myslím si, že by mi to bolo potom ľúto, lebo ten čas s deťmi mi nikto nevráti. Dobrovoľne som sa vzdala hereckej práce, a preto som sa dala na tú prácu, ktorú robím, že píšem,” prezradila nám trojnásobná mama Tormová.

Kristína Tormová. Zdroj: EMIL VAŠKO

A čo je s jej moderovaním? „Tiež ma oslovili niekoľkokrát a odmietla som to, lebo som dojčila syna. Jednoducho to takto mám. Ale keby teraz prišla nejaká ponuka na moderovanie, niečo zaujímavé, tak to by ma bavilo, lebo to nie je až tak časovo náročné ako seriál. Moderujem naozaj rada, lebo si tam spájam vyštudovanú dramaturgiu so štipkou môjho exhibicionizmu a veľmi mi to vyhovuje,” dodala.