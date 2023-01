Nie je to tak dávno, čo sa prevalilo, že herečka Kristína Svarinská (33), ktorá aktuálne hviezdi v markizáckom seriáli Dunaj, sa rozišla so známym youtuberom menom Expl0ited (26). Mladík, vlastným menom Peter Altof, sa však v ostatnom čase čoraz viac pohybuje v spoločnosti mladej herečky Diany Klamovej (XX). Rodí sa nový šoubiznisový párik?

Explo, ako ho všetci familiárne prezývajú, a Kristína sa zoznámili vďaka šou Let‘s Dance v marci 2022, keďže známy youtuber a influencer bol na premiérové prvé kolo pozvaný ako hosť. Vtedy si padli do oka a odvtedy už sedel v hľadisku stále. Počas jedného kola, keď Kristína predviedla nádherný valčík, tlieskal po jej výkone najviac zo všetkých a nahlas ju podporoval. Následne jej pri nohách pristál plyšový jazvečík. Ešte počas šou priznali, že tvoria pár. Na Instagrame zverejňovali zaľúbené fotky a zaláskované odkazy. Kristína po vypadnutí dokonca povedala, že jej výhrou v šou bol práve o 7 rokov mladší Expl0ited.

Kristína Svarinská Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cl1VMPzqNjN/

Avšak už krátko po šou medzi nimi začali vznikať prvé krízy. „Už počas prvých mesiacov sa stihli niekoľkokrát rozísť a dať sa opäť dokopy. Taký taliansky vzťah. Niektoré páry majú prvú krízu po roku, oni to stihli už po pár týždňoch,“ povedal nám vtedy náš zdroj. Na jeseň 2022 sa ich cesty definitívne rozišli. Ako v novembri 2022 uviedol Nový Čas, mal to byť práve on, kto dostal kopačky a k rozchodu malo dôjsť niekedy v septembri. Kristína následne zverejnila uplakanú fotku s textom: „Čo znamená navždy? Niekedy len jednu sekundu.“ Explo, ktorého sleduje 546-tisíc fanúšikov, nedávno zverejnil výsledky svojich testov, kde prezradil, že má veľkú náchylnosť na zlomeniny a do sveta poslal odkaz: „Možno preto mám furt zlomené srdce.“

Peter „Expl0ited“ Altof sa v roku 2018 rozišiel s influencerkou Martinou „Momou“ Horňákovou a Svarinská už dlhodobejšie nemá šťastie na mužov. A zatiaľ čo Svarinská sa aktuálne venuje práci, známy youtuber sa už párkrát pochválil na sociálnej sieti, že si bol zahrať svoj obľúbený tenis s mladou herečkou a modelkou Dianou Klamovou. A dokonca tak urobil dvakrát v priebehu necelého týždňa. Že by bolo medzi nimi aj niečo viac ako len kamarátstvo? Nie je totiž žiadne tajomstvo, že Diana sa nedávno rozišla s hercom Dáriusom Kočim.