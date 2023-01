Bývalá misska si vyliala srdce na Instagrame. „Keď mám začať, musím sa vrátiť o 17 rokov naspäť, keď som sa ako 14-ročná dostala do prvej agentúry. Neprecestovala som s ňou veľa, bola som len v Miláne a neskôr v Istanbule. Z Milána som sa vrátila podvyživená, z Turecka zas tučná. A tu sa to začalo, neustály boj s mojou postavou,“ začala trpkú spoveď Kristína, ktorá si prešla každou diétou, až to vybičovala do extrému.

Kristína Krajčírová v ére Miss. V roku 2012 vyhrala korunku krásy. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

„Prešla som si nejedením, bulímiou, anorexiou. Všetkým. Behávala som každý večer pod domom na ihrisku ako šialená. K modelingu som sa opäť dostala po výhre miss. Viete, koľkokrát som sa pozerala na tú fotku a komentovala si to pre seba, že preboha, aká som tučná ? Prečo mám také boky?“ pokračovala Kristína a zverejnila aj fotku, ktorá vznikla krátko po rozchode s Kmotríkom.

Kristína Krajčírová a jej ex Ivan Kmotrík ml. Zdroj: Emil Vasko

„Najhoršie obdobie. Porozchodové, veď to každá poznáte. Schudla som na 58 kíl. Moje najväčšie minimum. Nejedenie, nejedenie, nejedenie. Vtedy to začalo vyzerať, že by som mohla fotiť viac, keďže lepšia postava… Ale čo sa stane, keď z nejedenia začnete jesť? Jojo efekt. Ja som sa strašne dlhý čas nenávidela. Úprimne musím povedať, nikto ma nikdy nenútil, aby som chudla, nikto mi nedával nezmyselné diéty, to len ja sama. Ale ja som mala takú zlomenú psychiku, že keď som zbadala seba len v trocha zlom uhle, prišli na mňa pekelné myšlienky. Cvičila som dvojfázovo, do toho som sa stále vážila, merala, kontrolovala som si, čo jem, a zapisovala si to. Najviac som si sledovala tvár, lebo som bola presvedčená, že tam je hneď vidieť, keď priberiem,“ dostala zo seba von Kristína.

Kristína Krajčírová s milovanou rodinkou. Zdroj: Instagram kristinakraj

„Som z toho vonku? Nie. Nikdy nebudem. Môže sa to vrátiť kedykoľvek. Ale aj keď mám teraz so sebou nejaký problém, poviem si, že to neprekáža, najdôležitejšie je, že som zdravá. Že som porodila syna – a to je jeden z najdôležitejších dôvodov pre mňa, prečo musím svoje telo milovať,” dodala.