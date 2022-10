Kövešová sa už dnes prvý raz prihovorí ako moderátorka relácie Reflex, kde vystrieda odídenca Patrika Hermana. „Pred prvým vysielaním mám veľký rešpekt, je to pre mňa niečo úplne nové. Myslím, že tesne pred vysielaním budem mať aj trému, čo je pochopiteľné, pretože cítim veľkú zodpovednosť, no zároveň sa aj teším na novú výzvu. Najdôležitejšie je pre mňa nesklamať ľudí a aj dôveru televízie. Prosím, držte mi palce,” prezradila Kristína, ktorá sa netají tým, že so štúdiom sa stále zoznamuje.

Kristína mieri do Reflexu. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Nie je to policajná razia alebo ‚sledovačka‘, kde som ako ryba vo vode. Štúdio je pre mňa nový priestor, učím sa v ňom pohybovať,” hovorí. A ako si zvykne na úplné nové outfity, ktoré bude mať pred kamerami? „Úprimne, najlepšie sa cítim v ťažkých topánkach a mikine. Som také šidlo, na lodičky a slušné šaty si teda zvykám,” dodala.