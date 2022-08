Slovenskom iba nedávno otriasol sexuálny škandál duchovného Františka Ondreka, pôsobiaceho na oravskej farnosti. Ten mal zneužívať iba 13-ročné dievča a za toto konanie dostal na súde v Dolnom Kubíne len trojročnú podmienku. Tento verdikt súdu všetkých poriadne šokoval a dokonca na základe tohto prekvapivého verdiktu vznikla aj petícia. Investigatívna redaktorka v pondelok zavítala do Telerána, kde sa zmienila aj o tejto spomínanej kauze.

Pri svojej práci musí predvídať a nemať strach. Inak by nemohla robiť to, čo robí. Zdroj: instagram.com/@kristinakovesova

“Ktorá kauza ti, Kika, najviac prirástla k srdcu v poslednom období?” opýtal sa jej moderátor Juríček. “Teraz sme riešili sexuálne zneužívanie kňazmi - konkrétne kňaz z dolného Kubína, ktorý dostal iba podmienku. S tou jeho obeťou som do dnešného dňa v kontakte, ale čo napr. ľudia nevideli na televíznych obrazovkách je to, že to bolo veľmi ťažké pre to dievča. Ľudia jej veľmi ubližovali. Som vďačná, že sme našli dobrých Ľudí, ktorí jej pomohli, presťahovali sme ju do Bratislavy na leto. Brigáduje tu. S mojím anjelikom sme boli dokonca aj v divadle. Viem, že sa už cíti lepšie. My už ten rozsudok nemôžeme zmeniť, ale napr. s tými obeťami sme potom aj takto v kontakte,” prezradila Kovešová v Teleráne.

"Kika, vďaka tebe aj ľuďom, ktorí spomínaš, človek nestráca vieru v dobro ľudstva a hovorí si, že to nie je úplne stratené. Sú naozaj medzi nami aj tí dobrí anjeli, ktorí sa nedokážu pozerať na neprávosti a neubližujú druhým ľuďom. Mám pocit, že to nie je ešte úplne stratené,” dodala Kveta Horváthová.



