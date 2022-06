Bývalá moderátorka športovej relácie Góly, body, sekundy si v roku 2014 poriadne zavarila, keď na sociálnu sieť napísala status s rasistickým podtónom. Verejnoprávna televízia s ňou preto ihneď rozviazala pracovnú zmluvu. Odvtedy ju na obraze ako moderátorku vidieť nebolo. Po búrlivom odchode z RTVS sa pustila do podnikania. Na trh priniesla personalizované tenisky a neskôr aj oblečenie. Ako sama priznala, podnikanie jej vynáša omnoho viac peňazí ako práca v televízii. Niet divu, že si môže často užívať luxusné dovolenky a kupovať si hriešne drahé outfity. Okrem toho totiž figuruje aj v rodinnej firme.

Kormúthová verejne napísala, že o svojom ochorení vedela od novembra. Zdroj: Instagram kristina_kormuthova

Choroba však nerobí rozdiely – je jej jedno, či ste chudobní, bohatí, úspešní. Svoje o tom vie aj samotná Kormúthová. V poslednom čase totiž na sociálnu sieť začala pridávať príspevky, ktorými svojich známych dosť vystrašila. Vo februári dokonca strávila pár dní v nemocnici. ,,Keď je človek zdravý, chce milión vecí. Keď ochorie, chce len jedno… byť zdravý. O mojom ochorení viem od Novembra a odvtedy si hovorím len jedno… Žiadna práca /úspech/ spoločenský status či nedajbože muž, vás nemôže dostať na kolená (zdravotne). Nič a nikto za to nestojí. Vy ste na 1. mieste,” napísala k fotke. Nikto však netušil, čo jej je. Následne písala, aby sa inteligentný človek tešil z prítomnosti: ,,Ži tu a teraz. Zajtra sa uvidí." V mnohých jej slová vyvolali pocit, akoby išlo o niečo veľmi vážne. O to viac v momente, keď sa naším šoubiznisom začali šíriť reči, že Kristína by mala naozaj trpieť nejakou vážnejšou chorobou. Dokonca nám to v priebehu dvoch týždňov povedali piati ľudia nezávisle od seba.

Čo teda Kristíne je? „Nie, nie sú vážnejšie, ale k zdravotnému stavu sa nebudem vyjadrovať. Áno, dávala som na verejnosť osvetu, na čo by si ľudia mali dávať pozor, aj keď majú deti, načo by mali dbať – na očkovanie proti HPV vírusu. Nikdy som sa verejne nezdôverovala, čo je mne konkrétne. To sú moje veci, ktoré sú naozaj najintímnejšieho charakteru,“ povedala nám Kormúthová, ktorú však tiež zachránila práve preventívna prehliadka u gynekológa.

Lekári Adele v roku 2020 pomáhali s nabiehajúcou rakovinou krčka maternice. Zdroj: Instagram trochu_inak_s_adelou

„Ja som to dávala na sociálnu sieť s tým, aké je dôležité očkovanie už v mladom veku, kým ešte deti nežijú sexuálny život, čiže od 12-13 rokov dievčatá, ale aj chlapci! Apelovala som na to a nie, aký mám ja zdravotný problém. Ale áno, u mňa je to ženského charakteru. Šírila som, aby sa dali mladí chlapci aj dievčatá zaočkovať proti HPV vírusu. Niekoho imunita je slabšia a pri stresoch, ktoré v živote máme, to vie prepuknúť. Niekomu to prepukne skôr, niekomu neskôr, niekomu vôbec, lebo má imunitu na vyššej úrovni. Pri naháňačkách, aké máme, telo niekedy jednoducho vybuchne/vypne. A teraz je vraj strašne veľa mutácií HPV vírusu,” dodala. Preventívka zachránila v roku 2020 aj Adelu Vinczeovú. Lekári moderátorke vtedy pomáhali s nabiehajúcou rakovinou krčka maternice, a preto musela absolvovať zákrok. Vďaka včasnej diagnóze sa podarilo zabrániť tomu, aby rakovina prepukla naplno. „Keby som nechodievala na pravidelné gynekologické prehliadky, bolo by možno všetko inak,“ povedala vtedy Adela.

