Z Farmy vypadol hrdý Trnavčan Kristián, ktorého v dueli porazil Filip. Následne prijal pozvanie do Farmy Xtra, kde otvorene povedal, ako to v šou fungovalo a ktorých dvoch ľudí má poriadne v zuboch.

S Kristiánom debatoval Tomy Kotty. „Som rád, že si tu ty, pretože ma se*ú hentí dvaja. Jeden taký trochu spuchnutý a ten druhý má taký trošku teplošský hlas. Lebo fúúúú, keď som pozeral nejaké časti, tak som mal tlaky neskutočné. A sa čudujem, že sa neboja chodiť po ulici, keď takto vyprávajú na ostatných ľudí a sú tam nepravdy, mňa to vytáča neskutočne,” začal z ostra Kristián. „Keď to takto hovoríš, mne to vychádza na Tea (Joe Trendy) a Jakuba Lužinu,” skočil mu do reči Tomy.

Z Farmy vypadol Kristián. Zdroj: TV Markíza

„Neviem, nepoznám ich po mene a ani ma nezaujímajú, ale keď som videl nejaké časti Farmy X-Tra, tak fúúú,” pokračoval Kiko, ktorý otvorene povedal aj to, ako to v šou fungovalo. „Ja som od začiatku pozeral Farmu, od prvej časti. Veľa ľudí si myslí, že je to všetko hrané a chcel by som ich vyviesť z omylu, pretože ani jedlo a ani nič nám tam nediktovali, čo máme hovoriť. Každý tam bol sám za seba, taký, aký je v reálnom živote,” dodal.

