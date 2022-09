Minh je síce spomedzi všetkých chlapov najmenší a pri pohľade na neho je jasné, že neoplýva ani silou Herkulesa, no do hádky by sa s ním pustiť nechcel ani jeden z nich. Svoju výbušnú povahu predviedol hneď v momente, ako si ho farmárka týždňa zvolila za sluhu. Jeho povinnosťou je starať sa o zvieratá, variť ostatným farmárom a neustále mať na sebe farmárske rúcho. A to bol hlavný kameň úrazu.

Minh odmietol nosiť sluhovské rúcho. Zdroj: tv markíza

„Ja mám svoje outfity, všetko pripravené, toto nosiť nebudem,” reagoval okamžite, ako dostal do ruky rúcho. „Vôbec nechcem robiť ani so zvieratami, ani budovať a určite nechcem variť pre štrnásť ľudí,” prekážali mu aj iné veci a jeho zlosť neustále kypela. „Ja toto nosiť nebudem! Nebudem a nebudem! Chcem trest! Teplo je v tom!” hulákal po celej Farme. „Čo ti je*e. Mám také nervy už, chcem ísť domov! Ja si to proste dávam dole, ja toto nosiť nebudem, pretože je to pre mňa ponižujúce a na tomto slnku je to extrémne neprajné. Môžem dostať úpal, popáleninu na ruke a dopadne to zle. Takže si to dávam celé dole. Proste to nie je pre mňa. Ja som tu došiel, že si chcem oddýchnuť, lenže tu je toľko roboty, že to si môžem spraviť aj doma na záhrade,” sťažoval sa Minh. Jeho najväčší výbuch hnevu však ešte len prišiel.

Hospodár Martin Bagar ostane doslova bez slov. Zdroj: tv markíza

Na statok dorazil hospodár Martin Bagar, ktorý farmárke týždňa predostrel úlohy, ktoré majú za tri dni stihnúť. Keď však zbadal Minha bez sluhovského rúcha, okamžite zasiahol. „Myslím, že je čas upratať si svojho sluhu, nie je oblečený,” vytkol Viktórii. A vtedy to prišlo. „Mne je fakt teplo! Vy, čo tomu nerozumiete, je mi teplo! Ja som dostal úpal, čo tomu nerozumiete!” začal vrieskať na Martina, ktorý takmer onemel. „Ja viem, ako vyzerá úpal,” zmohol sa iba na túto reakciu. Minh, ktorý mal rúcho iba prehodené cez pol tela, však pritvrdil. „Mne tu nikto nebude rozkazovať! Ja to mám na sebe, čo to nevidíte? Mám to na sebe? Mám to na sebe! Nemám? Nemám to na sebe? Mám to úplne pustiť na zem?” vrieskal po hospodárovi, čím mu totálne podkopal autoritu a ponížil ho pred Slovenskom a ostatnými farmármi. Neskôr si vylial zlosť aj na Alici – umelej inteligencii. „Moja mama mi rozkazovať môže, ale taká ako Alica mi môže, viete čo!” Čo sa bude následne diať, si pozrite dnes večer na Markíze.