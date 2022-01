Podľa čoho si vyberáte hostí? Často sú tam aj politici, ktorí s danou témou nesúvisia...

- Hostí si vyberám podľa ich relevancie, zorientovanosti v téme, politickej sily a diváckej atraktivity. Ak to zjednoduším, je dôležité pozývať si predsedov, ktorí v stranách „rozdávajú karty“. To sa týka aj podpredsedov. V rezortných témach sa snažím do štúdia volať ministrov a ich predchodcov vo funkciách, aby si divák odniesol čo najviac konkrétnych informácií, nie fráz. Na hrane vysielame večer, hostia musia mať isté rétorické schopnosti a byť poznateľní, preto preferujeme skúsenejších politikov s lepšími komunikačnými schopnosťami a s výsledkami, ktoré majú za sebou. V relácii ANALÝZY Na hrane však dostávajú priestor aj bývalí politici, analytici alebo zaujímavé tváre.

Na obrazovke pôsobíte pokojne. Bol však aj taký hosť, pri ktorom ste mali veľký stres?

- (Smiech) Áno, ale neprezradím sa. Stres neprichádza len preto, lebo čakáte od politika neférový osobný útok, ale aj preto, že je napríklad diskutérom s početnými frázami. Takého politika dotlačiť do konkrétnych odpovedí býva najväčšie umenie.

Prípravy pred živým vysielaním. Zdroj: tv joj

Na ktorého hosťa ste sa museli najdlhšie pripravovať?

- Pripravujem sa do poslednej chvíle pred vysielaním, časovo sa to teda nedá povedať. Toto bolo trošku cielene alibistické. Úprimne, sú oblasti, ktorým rozumiem menej ako iným, potom telefonujem analytikom a zorientovaným novinárom, aby mi niektoré záležitosti vysvetlili. Vtedy je príprava o väčšom strese. A, samozrejme, pozor si novinár musí dať zvlášť pri politikoch, ktorí sa dostali do stretu so zákonom. Tu je mimoriadne dôležitá presnosť a zorientovanosť v kauzách.

Stalo sa vám niekedy, že vás politik dostal do úzkych? Čo vám vtedy preletí hlavou? Predsa len je to živé vysielanie...

- Jeden sa ma snažil rozhodiť ešte niekoľko sekúnd pred reláciou, bolo to veľmi nepríjemné, ale predpokladala som to, pretože túto manipulatívnu metódu používa tradične u viacerých moderátorov. Keďže sama tvorím scenár a dramaturgiu relácie, mám odhad, čo môžem čakať a ako politici zvyknú reagovať. Niekedy ma prekvapí náladové nastavenie politika pred reláciou. Stalo sa mi, že politička prišla úplne unavená, rezignovaná, letargická. Nemôže mi to byť jedno, pretože diskusia sa potom môže vyvíjať v prospech jedného z politikov, dvojica akoby nestála na rovnakej štartovacej čiare v úvode duelu.

Prezradíte nejakú pikošku zo zákulisia?

- Pani političke Irene Biháriovej sme požičali šaty z našej kostymérne, keďže po ceste k nám na Kolibu sa jej vlastné biele šaty pofarbili od mejkapu (úsmev). Keďže sme škvrnu krátko pred vysielaním už nevedeli odstrániť, ponúkli sme jej malú záchranu.

Debaty Na hrane bývajú niekedy celkom ostré a politici sa často pustia aj do vás. Ospravedlnia sa vám potom v zákulisí?

- Politici vedia, že ich súperom nie som ja, ale ten druhý. Nemám dôvod niekoho uprednostňovať ani chrániť. Mám rada ostré diskusie, ak sú, samozrejme, k veci a nie neférovo osobné. Paradoxne niekedy stačí jedna trefná veta a vyváži minútu kriku súpera. Nespokojní niekedy bývajú skôr ich hovorcovia, ktorí vedia, že priestor v televíznom vysielaní je mimoriadne dôležitý a občas mi vyčítajú, že som sa na niečo opýtala. Vtedy viem, že som sa asi opýtala dobre (úsmev).

