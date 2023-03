Kraus si tentoraz posadil do kresla Zuzanu Belohorcovú, ktorá aktuálne žije s rodinou na Tenerife. Okrem iného sa jej pýtal na začiatky kariéry, keď moderovala erotickú reláciu Láskanie a neskôr české Peříčko. Vtedy Kraus premostil na Vladimíra Železného, ktorý pred rokmi kúpil na slovenský trh TV Global a následne ju premenoval na JOJ. Jej prvým riaditeľom bol Richard Rybníček.



Pozvanie do Show Jana Krausa prijal aj Štefan Margita. Zdroj: tv prima

„On v tom bol vždy zvláštny – Peříčko a TV JOJ, to vznikalo z nejakých jeho sexuálnych dojmov. Bolo vidieť, že žije bizarný intímny život,“ povedal Kraus. Belohorcová sa nezmohla ani na slovo, no Kraus pokračoval. „On vysvetľoval, že ‚joj‘ kričia slovenské ženy pri orgazme, to si pamätáte, nie?“ zahlásil. „Dozvedel som sa to vtedy, keď Vladimír pomenoval televíziu,“ dodal. „No keď to pán Železný hovoril, tak asi áno,“ smiala sa Zuzana.



Prečítajte si aj: