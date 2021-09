Svetlana sa už mamičkovských povinností nevie dočkať. „Je to pre mňa výnimočný pocit," povedala. Z novinky má, samozrejme, obrovskú radosť aj jej manžel, ktorý je Svetlaninou školskou láskou. „Sme spolu už dlho a dalo by sa povedať, že spolu zrejeme," dodala moderátorka, ktorá priznala aj termín pôrodu. „Bude to ten najkrajší vianočný darček." Svetlana sa v utorok objavila na akcii RTVS a budúcej mamine to nesmierne svedčalo.

Krásna Svetlana je pôvodom z Vojvodiny. Zdroj: RTVS