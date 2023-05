Markizácky seriál, v ktorom sa striedajú napínavé príbehy a silné, no aj milé rodinné momenty, si získal obrovskú základňu fanúšikov. To isté platí aj pre jeho hlavné hviezdy, ktoré táto novinka dostala do povedomia divákov takmer okamžite. Martina bola už známa ako moderátorka Let´s Dance a zo seriálu Svätý Max. O niečo menej diváci registrovali Dianu či manželku Dana Heribana Kamilu.



V seriáli Mama na prenájom je ústrednou postavou Adam Bardy, ktorého opustila žena. Zachráni ho Martina Zábranská. Zdroj: TV Markíza

Herecké trio sa najnovšie pochválilo spoločnými zábermi „mimo pľacu”, na ktorých fanúšikom odhalili, ako vyzerajú predtým, než z nich v maskérni vykúzlia ich postavy. K fotke napísala seriálová Naďa veľavravný popis: „Zázraky sa dejú.” Čo poviete, pasuje im to aj bez mejkapu, však?









