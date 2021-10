Dočasná pohoda sa vo vile Love Island skončila. Do šou totiž prišli dve nové sexice, ktoré poriadne zamiešajú karty. A rozbijú nejeden stabilný pár.

Krásky z Love Island ostali ako obarené. Do vily totiž naklusali opäť nové tváre a to rovno dve megasexice Mirka a Nikol. „Som modelka, tanečnica a herečka a pochádzam z Prahy,” povedala o sebe tmavovláska. Oveľa väčšie sebavedomie má však Nikol. „Najviac sa mi na mne páčia moje nové prsia,” pochválila sa a hneď v úvode priznala, že už aj vie, na koho si brúsi zuby. A keďže všetci si okamžite všimli, že pokukuje po Vildovi, Simona začala poriadne zúriť. Ako to dopadne, sledujte každý deň na VOYO.

Chalani ostali z nových báb hotoví. Zdroj: tv markíza

