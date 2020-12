Auto bývalej missky a módnej návrhárky Daniely Kralevich (35) v septembri tohto roku zrazilo na priechode pre chodcov mladú študentku Linh († 18). Stalo sa tak pár týždňov po tom, ako v lete pomáhala kamarátovi Ottovi Weiterovi, ktorému zomrela milovaná manželka Andrea Fischer. Exmisska sa okamžite stiahla do úzadia, no najnovšie sa ukázala

Daniela Kralevich nie je v šoubiznise žiadnym nováčikom. V minulosti sa zúčastnila na súťaži Miss, v roku 2007 začala následne v Bratislave organizovať rôzne módne prehliadky, navrhuje šaty, pod vlastnou značkou predáva luxusné kožušiny, kabelky a minulý rok vybudovala súkromnú pláž na Zlatých pieskoch. Tú však musí zbúrať, keďže ju postavila bez povolenia.

September 2020: Príbuzní nebohej dievčiny na mieste tragédie. Zdroj: Jana Rujáková

Po smrti kamarátky Andrey Fischer († 47) podala pomocnú ruku jej manželovi, spevákpovi Ottovi Weiterovi. Niekoľko dní sa o neho starala, nosila mu jedlo a pomáhala mu prekonať obzvlášť ťažké chvíle. No a čo čert nechcel, tie zažíva aj ona. Môže za to jej septembrová tragická nehoda v bratislavskom Ružinove. Jej auto pri nehode usmrtilo mladú študentku Linh (†18), ktorá v tom čase prechádzala cez priechod pre chodcov. Brunetka sa následne stiahla do úzadia a medzičasom zrušila aj plánovanú svadbu so snúbencom. Oznam však za ňu na jej profile na Instagrame zverejnil jej admin. Prešlo pár týždňov a Kralevich začala zverejňovať svoje fotky. Nechýba záber pri vianočnom stromčeku, no a najnovšie sa pochválila fotkami z Vysokých Tatier. Tie ju zachytávajú, ako v kožuchu sedí na terase kaviarne na Štrbskom Plese. Zdá sa, že zo septembrovej tragickej nehody sa akosi rýchlo otriasla...