Kráľ rokenrolu, sexidol a biely muž s čiernym hlasom. Pod týmito prívlastkami milióny fanúšikov po celom svete poznajú speváka Elvisa Presleyho († 42). Medzi jeho najväčšie hity patrí Always On My Mind, My Way, Jailhouse Rock či Heartbreak Hotel. Jeho manželkou bola nádherná Priscilla, ktorá si počas ich vzťahu vytrpela množstvo vecí. V týchto dňoch do kín mieri nový film Elvis o tomto slávnom umelcovi.

Elvis pochádzal z chudobných pomerov. Mal brata, dvojča, ktorý sa narodil o 35 minút skôr ako on, no bol už mŕtvy. Po skončení strednej školy pracoval ako šofér. Kariéru začal v roku 1954 ako 19-ročný a jeho prvý kontrakt za neho musel podpísať otec, lebo Elvis bol mladistvý.

Okrem hudby miloval aj bojové umenie. Dokonca mal tri čierne pásy v karate. Počas svojej najväčšej slávy narukoval a slúžil na základni v západnom Nemecku a za svoj plat nakúpil vojakom na základni televízory. Počas vojenčiny spoznal svoju neskoršiu manželku Priscillu Beaulieu. On mal vtedy 24, ona len 14 rokov. Keď mala 21, v roku 1967 sa vzali a mali spolu dcéru Lisu Marie. Všetko sa začalo komplikovať po tom, ako sa presťahovali na legendárny ranč Graceland. Byť manželkou rockovej legendy môže znieť ako sen, no pre Priscillu to bolo poriadne náročné obdobie. Priscilla o ich manželstve porozprávala v britskej talkšou Loose women. „V Gracelande mal svoj okruh ľudí. Jasné, že ma vzali medzi seba, no nikdy sme nechodili von. Nikdy sme nejedli v reštauráciách, pretože nechcel, aby ho odfotili s vidličkou v ústach.“

Počas ich 6-ročného manželstva si musela zvyknúť na rôzne nepríjemné veci. Elvis bol chorobne posadnutý tým, aby zostala stále mladá a nestarla. Nemal problém dať jej facku, keď podľa neho robila niečo, z čoho by mohla mať vrásky. Jeho správanie po rokoch prešlo až do agresie a Priscilla sa svojho muža začala báť, hlavne, keď vedela, že nosí pri sebe zbraň. Po narodení dcéry jej Elvis začal úplne kontrolovať život, teda ak sa to životom dalo nazvať. Priscilla sa však nevzdávala a rozhodla sa nenechať ho odísť s nejakou inou ženou. Snažila sa byť pre neho zaujímavá, no bolo to jednostranné a Elvis počas toho našiel „zábavu“ pri inej. Dvojica sa rozviedla v roku 1973.

Elvis nikdy nevystupoval mimo Severnej Ameriky, pretože jeho manažér Tom Parker bol ilegálny prisťahovalec z Holandska a bál sa, že sa už nebude môcť vrátiť do USA. Preto odmietal zahraničné ponuky. Svoje havranie vlasy si Elvis farbil, ich pôvodná farba bola hnedá. Miloval sušienky, arašidové maslo a neznášal ryby. Jeho domácim miláčikom bol moriak Bowtie.

Po tom, čo Elvisa našla 16. augusta 1977 mŕtveho na dlážke vo svojej kúpeľni v Gracelande jeho snúbenica Ginger Aldenová, vzniklo niekoľko konšpiračných teórií o jeho smrti. Podľa pitevnej správy zomrel na infarkt, no iní tvrdia, že sa predávkoval drogami. K infarktu mu mali dopomôcť aj viaceré lieky: demerol, vorfin, valium, kodeín či zápcha, ktorou spevák trpel. Práve námaha a tlak pri zápche dali spoločne s dlhodobým koktejlom liekov jeho srdcu poriadne zabrať, a to vypovedalo svoju službu v jednom z najintímnejších momentov. Zomrel deň pred novým turné, na ktoré si však neobjednal žiadne kostýmy. Elvisov súkromný pohreb sa konal 18. augusta 1977. Spevák odpočíva na záhrade Gracelandu, kde má krásny pomník.

