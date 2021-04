Tomková pôsobila v Markíze do roku 2004. Z obrazoviek však potom zmizla a na spoločenských akciách sa objavovala už iba sporadicky. Po odchode z televízie si založila vlastnú agentúru a kedysi tvorila pár s exmarkizákom a exministrom kultúry Danielom Krajcerom. Helena však definitívne zbohom kamerám nedala. Najnovšie sa vracia do RTVS. Tam bude od 4. mája moderovať magazín Peniaze. Tomková bude s odborníkmi i so známymi osobnosťami hľadať odpovede na otázky zo sveta peňazí. A treba uznať, že za tie roky akoby sa vôbec nezmenila.

Tomková, keď tvorila pár s Danielom Krajcerom. Zdroj: Peter Brenkus

„Divákom prinesieme praktické rady a návody, napríklad pre čerstvých absolventov vysokých škôl, ktorí sa chcú dobre postarať o svoje budúce zárobky, ale aj pre celé rodiny. Poradíme i malým podnikateľom a verím, že aj vďaka našim radám sa budú lepšie orientovať vo finančných otázkach,“ hovorí Helena.