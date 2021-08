To, že česká modelka Simona Krainová (48) má staršiu a pôvabnú sestru Yvonu Maléřovú (54), nie je žiadnou novinkou. Prekvapivou informáciou je to, že už má dospelého syna – ktorého počas uplynulého víkendu viedla k oltáru. Od ľudí sa však dočkala obrovskej kritiky.

Napriek tomu, že Yvona, o 6 rokov staršia sestra modelky Simony Krainovej, vôbec na to nevyzerá, v skutočnosti je matkou dospelého, dokonca už 30-ročného syna. Ten sa cez víkend oženil, čo jeho mama poriadne prežívala. „Ženíííííí sa mi dnes syn… Držte mi palce, pretože mi to došlo až teraz a trasú sa mi kolená. Takže chytiť za ruku a odviezť k oltáru, a keď budem počuť áno, tak odpadnem. Wau, toľko emócií… OK, leziem z postele, nádych, výdych, a ďalší level je tu!“ tešila sa na synov veľký deň Krainovej sestra.

Simona a Yvona (vpravo) počas nedávneho fotenia. Zdroj: instagram @simonakrainova

Zábermi z obradu sa pochválila ona aj Simona, ktorá na synovcov veľký deň zvolila pôsobivý, smotanový nohavicový kostým, zatiaľ čo Yvona si dala bežový top a obtiahnutú čiernu minisukňu, v ktorej vynikli jej štíhle a dlhé nohy. Yvona totiž často beháva s mladšou sestrou. A právě tento kus jej outfitu sa stal nečakane tŕňom v oku viacerých fanúšičiek Krainove, ktorým sa zrovna nezdal najvhodnejší. „Čakala by som iný outfit na svadbu,“ podotkla jedna zo Simoniných sledovateliek na Instagrame. "Toto je outfit na svadbu?" pridala sa ďalšia. Viaceré sa však zhodli, že v jednoduchosti je krása a Simonina sestra stavila na eleganciu a pohodlnosť v podobe sukne a nezvolila žiadnu róbu, aby tak nezatienila nevestu.

„Čakala by som gratuláciu," odpísala jej Krainová. Fotky zo svatby sa však dočkali aj množstva pozítivnych ohlasov, najmä od tých, ktorí nechápali, ako je možné, že je Yvona tou staršou, keď so Simonou vyzerajú ako dvojičky.

