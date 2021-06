Zdena Studenková a hudobník Braňo Kostka tvoria pár už dlhých 26 rokov. Herečka sa do neho zamilovala doslova na prvý pohľad. On mal vtedy 24, ona 40. „Bola som na skúške Pokrvných bratov. Sedeli sme a asi na tretej skúške sa zrazu otvorili dvere a vbehol čiernovlasý kučeravý chlapec, ešte s takým deravým tričkom. Prebehol, sadol si za klavír a ja som, že… A toho chcem! Jednoducho, keď to v sebe máš a chceš to, musíš to mať! Tento moment bol pre mňa určujúci, že tohto chcem!” priznala v šou 2 na 1. Napriek značnému vekovému rozdielu a mnohým neprajníkom, ktorí ich vzťah odsudzovali, im to perfektne klape dodnes. Jej milovaný Branko, ako ho Zdena volá, vo štvrtok oslávil životné jubileum, okrúhlu päťdesiatku. Presne v deň, keď malo SND premiéru hry Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana), v ktorej účinkuje aj Studenková.

Zdena Studenková v novej hre SND Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana). Zdroj: robert tappert

Napriek tomu, že predstavenie sa končilo až po 22. hodine, Braňove narodeniny stihli osláviť. Dvojica si užila horúci večer na terase v neďalekom vychýrenom podniku pri nábreží Dunaja. Vychutnali si drinky, zhotovili si zopár spoločných selfíčok a domov odchádzali až po polnoci. A to, že sa aj po rokoch veľmi ľúbia, svedčí fakt, že sa po celý čas držali za ruky ako čerství zaľúbenci.

Zdena Studenková a Braňo Kostka plánujú aj ďalšiu oslavu jeho 50-ky v Barcelone. Zdroj: archív

To však nie je jediná oslava, ktorú Kostka mal. Zdena totiž pre svoju lásku pripravila špeciálny program. „Prvého júla letíme preč zo Slovenska. Letíme k moru do nádherného mesta, do Barcelony, kde s Brankom oslávime jeho 50-ku,” prezradila v markizáckej Smotánke.

