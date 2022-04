Katarína Koščová sa do povedomia verejnosti dostala pred 16 rokmi, keď vyhrala historicky prvú SuperStar. Odvtedy sa ani zďaleka po nej nezľahla zem a spevu sa venuje dodnes. Na sociálnych sieťach býva pomerne často aktívna, kde ukazuje aj svoje súkromie. Katka má stálu fanúšikovskú základňu a v lete 2021 to bolo už 11 rokov, kedy sa vydala. Má dve deti, syna Adamka (8), dcérku Aničku (3) a k tomu milujúceho manžela. Víťazka historicky prvej SuperStar sa zvykne prihovárať fanúšikom na sociálnej sieti a inak tomu nebolo ani nedávno. Koščová opäť po nejakom čase ponúkla nahliadnúť do ich hniezdočka lásky, konkrétne do ich záhradnej terasy.

Takto to vyzerá vnútri domu Katky Koščovej. Zdroj: instagram K. K.

Rodinka našla svoje šťastie v dome na východnom Slovensku. Spolu s manželom sa jej podarilo vytvoriť bezstarostný domov, kde sa jej deti i celá rodina cítia viac ako dobre. V interiéri prevláda masívny drevený nábytok v hnedej farbe. V obývačke má speváčka obrovskú knižnicu, keďže Katka okrem spevu rada číta.