Herec Ján Jackuliak sa počas koronaobdobia začal venovať aj svojej druhej záľube. Skladá piesne a nedávno predstavil aj svoj prvý videokolip. „Herectvo nejde bokom. Darí sa mi teraz aj filmovo. Nechcem ho, ako sa hovorí v Česku, „pověsit na hřebík“, chcem sa mu venovať, byť aj na inej strane. Myslím si, že je ale čas prinášať ľuďom úsmev,“prezradil nadšený herec, ktorý má veľké plány, čo sa týka najmä spevu. „Dúfam, že to budú hrať aj v rádiách, pesnička sa vydarila a má dobrý náhľad. Názov pesničky Štiepim atóm je dobrá metafora na splnenie si svojho cieľa. Je to taká sofistikovaná metafora, keď si raz rozštiepim atóm, môžem si robiť, čo chcem,“vysvetlil pointu piesne.

Ján Jackuliak naspieval pesničku. Zdroj: Youtube.com

„Chystáme aj ďalšie veci. Texty sú už von. Jeden sa bude venovať bratislavskému sexu, tiež je to myslené ako metafora a ďalší bude venovaný mojej zosnulej sestre ako spomienka. Do konca roka chcem napísať 5 pesničiek. Určite by sme z toho chceli mať potom album. Celé je to ťažký čas, tak chceme niečo priniesť ľudom, aspoň nejaký ten úsmev alebo aj kritiku,“ dodal.

Počas prvej vlny si niečo nové vyskúšala aj herečka Judit Bardos. „Ako herečka na voľnej nohe som sa ocitla úplne bez príjmu. Tak som išla robiť do cukrárne. Od začiatku apríla do konca mája som si vyskúšala asi všetky možné profesie pod jednou strechou. Piekla som, pripravovala suroviny, umývala riad a dokonca som robila aj rozvoz,“prezradila v rozhovore pre Pravdu.

Pokračovanie na ďalšej strane: