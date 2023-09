Nela Slováková kedysi vyhrala reality šou Hotel Paradise a odvtedy sa jej život otočil hore nohami. Dnes je z nej úspešná podnikateľka a influencerka, ktorá nemá problém ukázať sa v plnej kráse pred verejnosťou. Jej odvážne fotky, ktorými lichotí zraku nejedného fanúšika, sú jasným znakom toho, že je Nela so sebou viac ako spokojná. Na svojej postave tvrdo maká, no stále tu bolo niečo, s čím nebola úplne vyrovnaná. Prsia!

Takto vyzerala Nela Slováková v reality šou Hotel Paradise. Zdroj: TV JOJ

Pred desiatimi rokmi si Nela prvýkrát ľahla pod nôž plastického chirurga a s výsledkom už nebola spokojná. "Tie staré som už mala 10 rokov. Nebolo potrebné ich meniť, ale teraz sú oveľa krajšie," uviedla pre super.cz. Prezradila, že sa zverila do rúk lekára na Slovensku. "Našla som si pána doktora, u ktorého sa mi výsledky plastických operácií pŕs veľmi páčili."

Slovenský hokejista Lukáš Kozák a jeho krásna priateľka Nela Slováková tvoria dokonalý pár. Zdroj: Instagram - Nela Slováková

V dnešnej dobe sa často stretávame s tým, že ženy estetické úpravy či plastické operácie taja. To však nie je prípad tejto blondínky. "Áno, bola som druhýkrát na plastike pŕs, nemám problém to priznať. Upravovali sa, ale pôsobia aktuálne väčšie," prezradila s úsmevom a dodala: "Dôvod bol estetický. Nebudem to zvaľovať na zdravotné problémy, ako to robia niektoré iné ženy. Prečo nepovedať, že išiel človek na nejakú úpravu."