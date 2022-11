Ukričaná Lucie Navrátilová pred pár rokmi účinkovala v českej verzii Zámeny manželiek. Spočiatku malé utiahnuté žieňa to počas šou poriadne rozbalilo. Aktuálne si ide posedieť do basy. Čo sa stalo?

Po nakrúcaní šou sa 8-násobná mamička Lucie odsťahovala od staršieho partnera a dala sa dokopy s bývalým spolužiakom Michalom, ktorého pustili z väzenia. V roku 2008 zavraždil muža. Bol vtedy pod vplyvom alkoholu a marihuany. Dvojica prežívala búrlivé aj pokojnejšie obdobia. Niekoľkokrát sa rozišli a znova dali dokopy. Za trestanca sa Lucie vydala, no už sa stihli aj rozísť. No ani ona nie je žiadny anjelik. Mieri totiž do väzenia.

Lucie zo Zámeny manželiek. Zdroj: Blesk.cz

Kontroverzná Češka šokovala oznámením, že ide na 50 dní do väzenia a spomína finančný trest. Sama o tom informovala na sociálnej sieti: „Mrzí ma, že s vami nebudem na Vianoce, ale, bohužiaľ, tak to je. Budem musieť na nejaký čas od vás odísť, čaká ma väzenie... Ale mám vás veľmi rada. Neboj, nezabudnem na vás. Inak by som chcela poďakovať za vašu podporu mojim kamarátom.” Lucie spomína finančný trest. Je teda pravdepodobné, že je neplatičkou a dospelo to až do takéhoto štádia. Jej deti tak budú na Vianoce bez mamy.

