Kállayová má jedného syna z predchádzajúceho vzťahu, no jej manžel Jakub ho bral ako vlastného. Najnovšie si vylieva srdce, ako mu syn chýba, keďže sa s Janou rozvádzajú. „Chýbaš mi stále rovnako, bol si môj syn, môj kamarát, moje všetko. Viem, opustil som ťa ako zbabelec, ale len preto, aby si bol šťastný a vychovaný v láske, ktorú si nedokázal získať od svojho otca a mamy vďaka tomu, že na seba kričali, hádali sa a ty si nás neustále prosil, aby sme prestali. Prepáč mi to, dúfam, že mi to raz odpustíš,“ napísal Jakub na Facebooku. Bývalá farmárka má na to iný názor.

Jana Kállayová Zdroj: Archív J. K.

„Je dosť smutné takéto rozhodnutie a takéto vyjadrenie k maloletému dieťaťu, ktorý ho bral ako otca a vodcu rodiny. Sú ľudia, ktorí pri prvom vážnejšom probléme od seba utekajú, lebo je to jednoduché. Omnoho ťažšie je ísť cestou sebarozvoja a na vzťahu spoločne pracovať,“reagovala nám Jana.

