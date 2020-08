Raper Pil C (34), vlastným menom Lukáš Kajanovič a modelka a influencerka Naty Kerny tvorili idylický pár.

Iskra prebehla ešte v roku 2016. ,,Pieseň, ktorá mi zmenila život. Už keď som počula tvoj hlas prvý raz, chcela som, aby patril do môjho života. Stalo sa. Vysnívala som si ťa. Trúfalo som ti napísala “marry me” (vezmi si ma), až sa to takmer stalo skutočnosťou,“ napísala influencerka Naty, keďže dvojica bola aj zasnúbená. Slovenský raper Pil C ju minulý rok požiadal o ruku na havajskej sopke. Pár tvorili viac než štyri roky, žili spolu a kúpili si psíka menom Donatella. Vzťahu je však už koniec.

Pil C a Naty Kerny sa rozišli. Zdroj: Instagram

,,Výminočná láska, s ktorou sme dokázali veľké veci. Odovzdali sme si všetko a dnes sa každý uberá svojou cestou. Ďakujem, že si bol mojou oporou a že si ma naučil milovať aj samu seba,“ dodala Naty s tým, že to sú slová na rozlúčku.

