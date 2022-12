Nový šéf RTVS Ľuboš Machaj (68) hneď po nástupe do funkcie avizoval rôzne novinky, napríklad obmedzenie zábavných programov. Zmeny na niektorých pozíciách už urobil. Zo začiatku to vyzeralo, že skončí relácia Milujem Slovensko, lenže umieračik nakoniec zazvonil inej šou. Je to 5 proti 5, ktorú moderuje Andrej Bičan (47). Tá definitívne končí a s ňou aj známy moderátor. Môže za to jeho údajný konflikt s riaditeľom verejnoprávnej televízie?

O tom, že Bičanova relácia je na odstrel, sme písali ešte v auguste, keď na post šéfa RTVS nastúpil nový riaditeľ. „Formát 5 proti 5 je na obrazovke už 15 rokov, už má svoj limit. Cítiť to. Plní svoju úlohu, ale bol by som rád, keby tam od budúceho roka prišlo k náhrade,“ povedal nám vtedy Ľuboš Machaj.

Andrej Bičan v 5 proti 5. Zdroj: RTVS Milan Krupčík

V tom čase sme sa dokonca dozvedeli, že za koncom Bičana a 5 proti 5 môžu byť vzájomné nesympatie s novým šéfom RTVS. „S pánom Machajom som sa ešte osobne nestretol. Raz som ho videl na večierku. Vzájomné nesympatie nemôžu teda existovať, lebo mne je pán Machaj sympatický. Ešte to môže byť asympatia jednostranná, ale určite nie vzájomná. Zistím, keď sa s ním stretnem,” smial sa Bičan v auguste. „V televízii však idú emócie bokom. Na základe emócií sa tam ľudia nevyhadzujú ani neprijímajú. Keby to bolo tak, bolo by to veľmi kontraproduktívne,” dodal moderátor.

Lenže pred pár dňami sa dozvedel nemilosrdný ortieľ: v RTVS definitívne dostal stopku. „Áno, naposledy sme nakrúcali nové diely v máji tohto roka. Aktuálne sa vysielajú reprízy. Nové časti nenakrúcame. Od budúceho roka sa teda nové diely 5 proti 5 na obrazovke neobjavia," potvrdil Andrej Bičan týždenníku Šarm.

O konci šou hovoril s nami pokojne. „15 rokov je pre reláciu ako 200 rokov pre človeka. Prežili sme naozaj krásny život, šťastný a spokojný,” zhodnotil triezvo. „A či mi je to ľúto? Je to presne taká ľútosť, ako keď zomrie 200-ročný človek. Dožilo sa to dobrého veku, naplnilo to všetky predsavzatia. Dvakrát ma to vystrelilo, dostal som sošku OTO. Myslím si, že to nie je definitívne, tento program sa určite ešte vráti na obrazovky. Nemyslím si, že končí Andrej Bičan, projekty sú, pripravujú sa. Teraz si chcem trochu oddýchnuť,” prezradil nám. Čo sa týka nových projektov, plánuje dokonca aj divadelné.

A keďže sa špekulovalo o nesympatii medzi ním a šéfom RTVS, zaujímalo nás, či sa rozišli v dobrom. „My sme sa s pánom Machajom nerozišli! Rozhovor s ním hovorí o tom, že RTVS ďalej vníma Bičana ako svoju tvár a bude mu hľadať formát. Dohodli sme sa, že v tejto programovej štruktúre to nebude, možno budúci rok v septembrovej alebo až pred Vianocami 2023. Neprišlo k žiadnej negatívnej šťave, negatívnemu vyhodeniu. Ten program skrátka po 15 rokoch urobil maximum,” vysvetlil nám Bičan s tým, že dvere v Mlynskej doline definitívne zabuchnuté nemá.

Potvrdili to aj v televízii. „Andrej Bičan bol dušou a ťahúňom relácie 5 proti 5. Za 15 rokov vysielania programu dokázal pravidelne pritiahnuť k obrazovkám obrovské množstvo divákov. Ďakujeme mu za jeho výnimočné nasadenie a skvelú prácu a veríme, že sa nám podarí pokračovať v spolupráci pri niektorom z ďalších chystaných projektov,“ uviedol riaditeľ sekcie programových služieb RSTV Vincent Štofaník. Za Bičana už majú aj náhradu. Je ním herec a moderátor Juraj „Šoko“ Tabaček, ktorý bude moderovať nový formát s názvom Traf to! Na obrazovkách RTVS sa bude objavovať od 9. januára 2023 každý pracovný deň od 18.20 h.