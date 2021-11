Nádejní speváci sa už dnes postavia pred porotu v duetách. Bude iba na nich, čo všetko zo seba vydajú a ako veľmi zabojujú. Všetkých pred ich veľkým dňom ubytovali v hoteli a niektorí cvičili už od skorého rána, ako napríklad Marietta a Ludvík. A keďže zistili, že na hotelovej chodbe pred izbou je oveľa lepšia akustika, rozbalili to tam na plné „pecky“. Vtom však z vedľajšej izby vyletel rozzúrený zahraničný hosť.

Ludvík a Marietta si narobili problém. Zdroj: tv markíza

„Môžete radšej držať zobáky? Držte, ku*va, huby! Toto je hotel! Tak buďte ticho! Ja pokojne zavolám policajtov. Počúvam to desať minút, pätnásť minút. Čo to, ku*va, je?” hulákal na štáb a spevákov. „Ospravedlňujeme sa, už končíme,“ snažil sa ho človek zo štábu upokojiť. Ako to dopadne, uvidíte dnes večer na Markíze.