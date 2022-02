Twiinska Veronika Nízlová (35) minulý rok v lete priznala, že čaká dieťa. Otecka sa však rozhodla tajiť. My sme však krátko pred jej pôrodom zistili, že by ním mal byť práve mladučký herec z Pána profesora Matúš Kolárovský (20). Ten teraz oficiálne priznal, že je otcom jej dcérky Ney.

"Myslím, že Boh mi dal najväčší dar. Vždy, keď sa pozerám na tvoju tvár, tvoja krv je aj moja. Si ako drahokam mora. Aj keď mi hovoria opak, budem bojovať jak vojak," spieva Kolárovský v novej pesničke MY, ktorú odpremiéroval v nedeľu večer. Matúš v nej verejne priznal, že je otcom Nízlovej dcérky. Mladý herec tak urobil po troch mesiacoch od jej narodenia.

Kolárovský zložil pesničku dcérke, ktorú má s Veronikou Nízlovou

Veronika svoju dcérku, ktorej dala meno Nea, porodila v novembri. Ako sme sa ešte pred jej pôrodom dozvedeli od dobre informovaného zdroja, horúcim kandidátom, kto by to mal byť, je mladučký, len 20-ročný herec z Pána profesora Matúš Kolárovský. Po tejto informácií sme sa ho to hneď opýtali, no mladík sa tváril, že o ničom takom nevie. Od toho momentu sa nám ozvalo hneď niekoľko ľudí z ich okolia a túto informáciu nám potvrdili. Exotický Matúš si medzi časom našiel novú frajerku a k tejto kauze sa vôbec nevracal. Až donedávna. Relácia Smotánka sa po zimnej pauze vrátila na obrazovky a objavila sa v nej aj reportáž, ako markizáci natáčali vianočnú pesničku. A keďže na natáčaní bol prítomný aj Matúš, dostal otázku na telo: ,,Je otcom Veronikinej dcéry?"

Odpoveď, akú dal, by však rozhodne nikto nečakal. ,,Chcem povedať len to, žeeee...by som chcel pozdraviť veľa veľa médií. Napriek tomu, čo všetko tomu predchádzalo a možno nikto nemusí ani vedieť, že čo všetko sa stalo alebo tak... Chcem sa z toho len tešiť, lebo je to vlastne super a všetci sme zdraví a šťastní a spokojní. A len to by som k tomu povedal. Čiže pozdravujem všetkých mojich blízkych v ich domovoch a mám vás rád," povedal vtedy Matúš, ktorý tak naznačil, že je otcom.

