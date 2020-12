Martin Šmahel vo svojej relácii Farma X-tra opäť divákom pustil záznam, ktorý v televízii nevideli. ,,Ale, tak ženy majú väčší úspech po Farme, čo sa presadili cez sociálne siete,“zamyslel sa Lukáš a Vladko, samozrejme, v debate nemohol chýbať. ,,Ja som čítal o jednej ešte pred Farmou, že si dala urobiť plastiku pŕs,“ zhodnotil a Xénia sa ozvala s tým, že takých je veľa. Lukáš neváhal a zabrdol, že to isté čaká aj tohtoročné súťažiace.

Katka a Xénia Zdroj: tv markíza



,,Ja som o tom rozmýšľala, ale, asi nie... Ale, možno. Teraz som sa dozvedela, že to netreba vymieňať a je to do konca života. Ale, asi by som sa potom zle cítila, že už nie som to ja,“ priznala Xénia, ktorej Lukáš so smiechom povedal, že nech si radšej dá upraviť pribratú bradu. Katka však všetkých poriadne prekvapila. ,,Ja už mám aj termín, ale bojím sa toho. Už som bola na konzultácii, ale nebola som s tým stotožnená.“ Vladko ich však poriadne schladil: ,,Ježíííš Katka, to nemyslíš vážne. Veď to ako s Terminátorom potom, akoby si bol.“

Ani Lukáš na to nemal pozitívneho slova. ,,Tie plastické operácie. Potom sa ženy začnú podobať jedna na druhú, druhá na tretiu.“ Ktovie, či si krásky za svojím rozhodnutím budú stáť aj po Farme. No Šmahel s Jakubom Zitronom Ťapákom pre ne majú jasný odkaz: ,,Nechoďte do toho, ste pekné také, aké ste, prirodzená krása je dôležitá.“