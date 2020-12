Začiatkom marca stopla pandémia koronavírusu veľkolepú šou Zem spieva tesne pred cieľom. RTVS stihla odvysielať prvý semifinálový priamy prenos, no semifinalisti, ktorí čakali na svoje vystúpenie o týždeň neskôr, už to šťastie vystúpiť nemali. Počkať si museli 9 mesiacov. Aj keď sa môže zdať, že mali na prípravu dlhý čas, pre prísne opatrenia sa im nacvičovanie spoločných čísel skomplikovalo. Ako sú na tom?

Diváci sa dočkali. Druhé semifinálové kolo a finále šou Zem spieva, v ktorom spoznáme aj absolútneho víťaza tretej série, prinesie RTVS naživo a bez divákov. Obecenstvom budú samotní účinkujúci, ktorí budú musieť absolvovať všetky prísne protiepidemické opatrenia vrátane testovania. Druhé semifinále, v ktorom vystúpia Ženská spevácka skupina folklórneho súboru Šumiačan, Ivana Brillová, Detský folklórny súbor Pridaňčatá, Anna Zorňanová, Folklórny spolok Furmička, Mládežnícky folklórny súbor Želiezko, Viktória Stúchla a Aurel Keszely, Folklórny súbor Považan, Bratia Pôbišovci a Folklórna skupina Pantlľička, odvysiela RTVS na Jednotke v sobotu 12. decembra o 20.30 h. Veľkolepé finále je naplánované na 19. decembra o 20.30 h. na Jednotke.

Zem spieva. Zdroj: RTVS

Prísne opatrenia budú sprevádzať obidva priame prenosy. „Máme to už nastavené, všetky bezpečnostné štandardy budú dodržané. Po príchode budú všetci účinkujúci ubytovaní bez vzájomného kontaktu a otestovaní. Po získaní negatívnych výsledkov vstúpia do skúškového procesu v štúdiách, do ktorých bude mať takisto prístup len štáb, ktorý prejde testovaním a ktorý bude dodržiavať výrobnú karanténu,“prezradil režisér projektu Peter Nuňéz. Už teraz je však jasné, že druhé semifinále sa bude konať bez účasti súboru Vychodna Slovak Dancers, ktorý pre situáciu v Toronte nebude môcť pricestovať.

