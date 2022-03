Anketa SOWA Social Awards Slovakia je anketa, v ktorej fanúšikovia raz ročne hlasujú o najobľúbenejších osobnostiach sociálnych sietí. Cieľom je prostredníctvom hlasovania ľudí a odbornej poroty ohodnotiť týchto influencerov, ktorí majú nad 10-tisíc sledovateľov. Jedným z nominovaných je, tak ako aj po oba minulé ročníky, komik a zabávač Fero Joke.

Fero Joke s tanečnou partnerkou. Zdroj: TV Markíza

„Teším sa z toho, lebo si myslím, že je veľmi podstatné vidieť nejaké čísla, či robíš svoju prácu dobre, že to nie je len o nejakom pocite. A zatiaľ sa mi podarilo vyhrať obidva roky, mal som z toho veľkú radosť a dokonca minulý rok absolútnu cenu. To je vec, ktorá ma naozaj posúva dopredu, že wau, tí ľudia ma naozaj majú radi. To, čo robím, robím dobre a toto je toho dôkazom. To, že dostaneš sošku alebo pozornosť médií, nie je pre mňa až také podstatné ako to, že tí ľudia to chcú,“ prezradil nám Fero, ktorý už sedem rokov zabáva ľudí na internete ako Maja. „Maja je rada, už sa fintí, už je na trvalej, už jej horia vlasy. Nikdy som nebol v spoločnosti ako Maja, ale možno raz tak prídem (smiech),“ dodal.

Zábery Fera, keď tancoval v Let's Dance, nájdete v galérii >>