Ľudia s uštipačnými poznámkami sa však našli aj teraz. Markíza na Instagrame zverejnila malú ukážku z jej šou a viacerí si opäť neodpustili nelichotivé útoky na jej postavu. Simona má totiž v šou obtiahnuté nohavice, v ktorých jej vidno väčšie bruško. „Gratulujem, Simona! Už viete, čo to bude?“ objavilo sa pod videom. Simona to určite nakoniec zoberie s nadhľadom, ale takéto slová by urazili každú ženu.

Komička Simona Salátová sa zasnúbila na dovolenke v Turecku. Zdroj: Instagram