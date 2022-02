Simona si k hádaciemu pultu sadla po prvý raz. V spoločnosti Michala Hudáka, Marcela Forgáča a Mariána Čekovkého hádala zaujímavé povolania. Keďže v relácii sa predviedla premiérovo, u divákov sa to stretlo s rôznymi reakciami. „Myslela som si, že od Polnišovej a iných žien tam nemôže prísť nič horšie... a bum,” napísala diváčka Alena.

Simona Salatová je novou posilou v Inkognite. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CXJsNLBsgt3/

„Dnes je to živá katastrofa,” pridala sa istá Dana. No našli sa aj takí, ktorí boli nadšení. “ Skvelá partia,” pokračovala Jarka. „Super puknem od smiechu, nech sa im darí! Veľa šťastia,” dodala diváčka Darča. Vyzerá to tak, že to chce iba viac času, aby si diváci na novú tvár zvykli.