Simona Salátová a Joe Trendy patria k najznámejším komikom slovenskej stand-up sféry. Okrem toho, že sú kolegovia, sú aj partnermi v osobnom živote. V roku 2022 sa zasnúbili a spoločne vychovávajú Simoninho syna z predchádzajúceho vzťahu Damiána. Svojím humorom a autentickosťou si podmanili nejedno publikum, a preto sa rozhodli podeliť sa s fanúšikmi o každodenné radosti a strasti z ich spoločného života formou podcastu Rádia Expres.

Snúbenci Simona Salátová a Joe Trendy Zdroj: https://www.instagram.com/p/CgBpShoK7P7/

Ich spoločná šou, v ktorej sa pokúšajú radiť v oblasti vzťahov, je subjektívnou poradňou, v ktorej riešia svoje problémy, ale aj problémy poslucháčov, ktorí im posielajú správy na rôzne témy. Ich očakávania však boli úplne iné, akou sa javí realita. Poslucháči sa proti ich relácii búria a tvrdia, že sa to nedá počúvať. „Mali by ste poslucháčov varovať aspoň 5 minút predtým, ako sa táto relácia začne. Aby náhodou niekto nezažil šok už po pár slovách,“ napísala nespokojná pani Jarka.

Simona a Joe sa zasnúbili. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CfiyaJMKScy/

Podobne reagovala aj Petra: „Vďaka tejto relácii som sa naučila počúvať aj iné rádia, kde nemusím počúvať silené a afektované trápnosti.“ Ostrý odkaz poslal rádiu aj pán Emil: „Pustil som si to, no musel som to hneď vypnúť. Zrušte ich! Plašíte verných, ale aj nových poslucháčov. Radšej budem mať v byte ticho ako toto!“ Vyzerá to tak, že iniciatíva „pohádať sa aj za vás, poslucháčov“ páru nevyšla a ich budúcnosť v rádiu je zrejme ohrozená.

