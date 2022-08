Milovníci letných festivalov si cez víkend prišli na svoje. Jedna skupinka sa zabávala na letisku v Trenčíne na Grape, tá druhá vycestovala do Budapešti na slávny Sziget. A skvelú atmosféru si nenechala ujsť ani komička Simona Salátová.

Komičke v poslednej dobe ide karta. Hoci nedávno za dosť nepríjemných okolností Simona Salátová skončila v relácii Silná zostava, okamžite po nej chmatla Markíza a na Voyo zaradila jej stand up šou s názvom Simona: Donaha! Ide o prvý ženský comedy špeciál na Slovensku. Televízia sa však rozhodla, že s komičkou bude spolupracovať aj ďalej. Salátová bude totiž jednou z účinkujúcich novej série šou Tvoja tvár znie povedome.

Komička už začala aj natáčať, no cez víkend si trochu vyhodila z kopýtka. Aj ona si totiž užívala na festivale Grape. ,,Festivaly beriem vážne, lebo je to príležitosť ukázať ľuďom, že vnútri som Dan Nekonečný!" napísala k fotke, čím dala najavo, na koho sa s určitosťou v šou už čoskoro premení. A keďže Simona je na svoje krivky hrdá, patrične sa podľa toho aj obliekla. Zvolila body a na to si dala priesvitné šaty s hviezdičkami.