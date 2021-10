Známa stand up komička Simona Salátová (27) nikdy nemala krivky štíhlej modelky. Mama malého syna v minulosti po pôrode schudla 35 kíl, neskôr však opäť pribrala. Najnovšie opäť schudla.

Salátová je dlhšie známa plnšími krivkami, no s kilami navyše sa jej aktuálne podarilo celkom úspešne zatočiť. A s výsledkom sa všetkým pochválila, keď zverejnila fotku v spodnej bielizni. „Mínus 15 kíl a plus jeden pes (smiech). Nosím zväčša široké oblečenie, takže takmer nikto až tak nepostrehol, že som schudla 15 kíl. A je mi to jedno. Prvýkrát v živote som nechudla pre nikoho iného, iba pre seba. A naozaj, naozaj prvýkrát zo zdravotných dôvodov,” zverila sa na Instagrame Simona, ktorú diváci poznajú aj z relácie Silná zostava. A čo všetko blondínka zmenila?

Relácia Silná zostava - Simona Salátová druhá zľava. Zdroj: RTVS

„Pomohli mi začleniť pohyb, zeleninu a hlavne ma naučili urobiť si čas na seba. Myslieť na seba. Toto je výsledok. 15 kíl za 4 mesiace. Inokedy by som povedala, že to trvalo dlho a výsledky sú slabé. Dnes, keď viac myslím na svoje zdravie a psychiku, som na seba pyšná,” dodala hrdo Salátová.