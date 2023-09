Eve Evelyn Kramerovej (32) sa v minulosti podarilo schudnúť, no potom sa dostavil tzv. jojo efekt a kilá sa vrátili. V roku 2021 dokonca chudla na klinike v Maďarsku, no neskôr znova nabrala na váhe. Najnovšie s ňou ide opäť zatočiť.

Evelyn v minulosti chudla na ajurvédskej klinike v Maďarsku, na ktorej bola aj Petra Polnišová. Prešli dva roky a ryšavka je znova nespokojná s váhou, a tak znova začala chudnutie. „Prvý deň školy a ja si hovorím, že aj ja mám chuť niečo začať. Idem vyhrotiť výzvu. Bola som si dnes po jedlo, dali sme váženie, veľká nastavovačka, zistila som, že potrebujem… teda nie, vedela som to už dávno, ale dosť som na to kašľala, že potrebujem schudnúť 15 kíl! Boli veľké plány, že tých 15 kíl bude dole už v auguste, no nestalo sa tak. Nič to, do konca roka sú 4 mesiace. To by bol v tom čert, aby som to takto nevyhrotila,” zverila sa Evelyn na Instagrame.

„Začala som znova robiť pole dance, ale moje ruky zaplakali. Tak som si povedala, že dosť! Že to musí ísť radikálne dole, povedala som si, že budem chodiť každý druhý deň cvičiť a nastavím si stravu krabičkami. Dávam to verejne von preto, aby som sa na to nevykašľala. Boj s váhou je totiž brutálne ťažký, aj mentálne, aj inak. Keď ma uvidíte s niečím sladkým, urobte ninja korytnačku! Na Vianoce chcem mať summer body,” dodala.