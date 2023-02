Blondínku dlhší čas sprevádzala smola. Po štyroch rokoch ju Markíza vyškrtla zo šou Farma a po neúspechu relácie Lego Masters, ktorú moderovala, to vyzeralo, že sa na obrazovkách tak skoro neobjaví. Svoj voľný čas sa však snažila využiť efektívne, začala s rekonštrukciou svojho bytu v Bratislave a aktívne sa venovala športu. Od čias účinkovania v Let‘s Dance stále aktívne tancuje, svoj repertoár rozšírila aj o tanec pri tyči. No a nedávno dostala lukratívnu ponuku.

Eva Kramerová na chvíľku zmizla z obrazoviek TV a venovala viac času sebe - začala napríklad aj s prerábkou bytu. Zdroj: https://www.instagram.com/p/BzJItq1hWQy/

Spolu so Sajfom bude moderovať galavečer SOWA – udeľovanie cien najlepším slovenským influencerom. „Už mi chýba len milión krokov, aby som sa zmestila do svojich šiat, pretože budem so Sajfom moderovať odovzdávanie cien SOWA 2023!“ pochválila sa. K tejto príležitosti už začala aj s fotením promofotiek a veru, ostala verná svojej povesti. Zvolila ultra kratučké biele šaty so strapcami, v ktorých si však musela dávať veľký pozor, aby neukázala viac, než by bolo vhodné.

