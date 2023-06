Niekdajšiu moderátorku Farmy Evelyn diváci naposledy videli v markizáckom projekte Lego Masters, ktorý sa vysielal presne pred rokom. Odvtedy sa z obrazoviek vytratila. Nedávno prvýkrát moderovala živý prenos Social Awards Slovakia po boku Sajfu. Túto skúsenosť si pochvaľovala.

Evelyn sa chopila príležitosti a pustila sa svojpomocne do prerábky. Zdroj: Instagram @evelynjefresh

„Veľmi sa teším, toto je skvelá akcia, na ktorej odznelo veľa hodnotných odkazov a posolstiev, čo ma veľmi potešilo. Sajfu mám veľmi rada, aj v rámci osobného života, je pre mňa veľmi vtipný a múdry, a som šťastná, že som mohla s ním robiť túto akciu, že sme si to takto spolu mohli zažiť. Je to veľký profík a veľmi príjemný človek," prezradila nám Evelyn krátko po živom prenose.

Kedy ju však diváci opäť uvidia na obraze? „Budem hrať jednu postavu v seriáli, ani neviem, kedy to presne bude na obraze. A mám pár noviniek. Dala som si chvíľku pauzu, je to dobré na duševné zdravie. Predtým som bola dosť dlho na obraze, šesť rokov som kadečo robila, už bolo načase si trocha oddýchnuť. Teraz som znova plná energie, rozkukávam sa. Momentálne ma dosť zamestnáva aj divadlo, skúšam nové, iné veci, troška mimo mojej komfortnej zóny a veľa sa učím. Rada sa učím nové veci, tak sa z toho teším, som rada, že sa toto naskytlo – niečo iné, čo som doposiaľ robila,” hovorí.

A čo robila Evelyn za ten čas, keď bola zhruba rok mimo televízie? „S Peťou Polnišovou máme spolu podcast, veľmi sa z toho tešíme, je to také naše bejby, máme už takmer 8 miliónov vypočutí, ak nie viac za tie roky, čo to robíme. Tešíme sa z toho, potom mám pár spoluprác na Instagrame. Písala som, len som o tom nerozprávala… a veľa som napríklad cestovala,” netají sa.

Eva Evelyn Kramerová Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cr6QHiKMhdG/

„Čaká ma práca, no ukradla som si aj nejaký voľný čas, chystám sa najbližšie do Slovinska, čo je pomerne blízko a rada tam chodím. Pôjdem aj za kamarátom do Portugalska,” pokračovala Evelyn s tým, že okrem tohto ju už pár mesiacov naplno zamestnáva prerábka bytu v centre mesta.

„Áno, už som z toho šedivá, viackrát som si povedala, keby sa mi o to nejaký chlap postaral, že to nemusím riešiť sama. Pustila som sa do toho, zrazu som začala s tou prerábkou a potom som už len musela reagovať na tie rôzne skutočnosti, ako meniť podlahu, vysťahovať sa, je toho dosť, lebo mám aj prácu teraz a do toho tá prerábka. Chodila som po kamoškách, no nedávno som si prenajala na dva mesiace byt, aby som bola sama v pokoji. Musela som odísť, lebo z bytu je všetko preč. Dúfam, že do mesiaca to stihnem, ale to asi nie je reálne a všetci sa mi teraz budú smiať! Som však optimistka,” povedala nám so smiechom.

O Eve je známe, že sa roky kamaráti s komikom Ferom Jokeom, s ktorým sem-tam točí aj nejaké zábavné video. Teraz je však toho pomenej. „Máme také obdobie, že sme boli skôr iba priateľmi, kadečo sa totiž deje v našich životoch. Práce je medzi nami oveľa menej. Naše priateľstvo je však veľmi hodnotné. Aj keď sa to možno zdá na sociálnych sieťach, život nie je ľahký a prináša aj nepríjemné a ťažšie chvíle,” zamyslela sa blondínka, ktorá už dlhšie obdobie nemá pri sebe partnera. „Stále som sama, ale nejako to neriešim, momentálne dávam seba na prvé miesto a sústredím sa na seba,” dodala.