Natália Puklušová (37) varí každý týždeň online pre fanúšikov. Naposledy piekla zamatovú roládu, no zo začiatku sa jej nedarilo. Zasahovať musela prekvapivo Silvia Kucherenko (38).

Natália sa rozhodla, že počas online vysielania spolu s kamarátom upečie roládu. Síce jej to napokon išlo dobre, no vo chvíli, keď upečený koláč nezrolovala do utierky, začala panikáriť. Viacerí ľudia sa jej snažili poradiť komentármi v živom vysielaní a herečka sa pokúšala zachrániť koláč.

S Dominikou si vymysleli zábavný projekt Tepšoviny. Zdroj: archív N.P.

Dokonca sa jej ozvala aj Silvia Kucherenko, ktorá je posledné obdobie známa tým, že vo veľkom pečie. „Už nič z toho. Mám aj hrubšie cesto a rolády sú top. Zajtra ti upečiem a hodím postup,” reagovala Silvia. Natálii sa to však napriek problémom napokon podarilo a roláda vyzerala výborne.

Prečítajte si tiež: