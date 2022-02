Priestor mladej superhviezde Jurajovi Slafkovskému vyhradili aj v utorkovom vysielaní rannej šou televízie JOJ. "A zároveň sa stal aj najlepším strelcom a dostal sa do All Stars tímu," zahlásila moderátorka. "Fandí mu samozrejme celá krajina, ale myslím si, že tak mimoriadne, tak extrémne mu fajčia...uhm, mu fandia Košičanky, ktoré sa samozrejme nevedia dočkať jeho návratu domov," pokračoval moderátor Janda, ktorý si v sekunde uvedomil, aký brpt sa mu podaril a len tak-tak dokončil vetu. Obaja sa následne začali strašne smiať. Tento kolosálny brpt si všimol pozorný divák Jojky a jeho video sa krátko na to ocitlo na satirickej stránke Zomri. Vtipné komentáre ľudí nedali na seba dlho čakať.

Zábery, ktoré nemal nikto vidieť. Pozrite sa, čo stvárali naši hokejisti po bujarých oslavách