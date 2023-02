Okolo Borisa Kollára bolo nedávno poriadne rušno. Jedna z jeho mamičiek, Barbora Richterová, ktorá len nedávno porodila ich druhé spoločné dieťa, syna Arona, mu verejne poriadne naložila, že nemá čas na jej deti. Predseda parlamentu si z toho ťažkú hlavu nerobil a na začiatku januára si užíval lyžovačku v Taliansku. A rozhodne, ako to u neho býva zvykom, nebol sám. Politik si vtedy užíval v stredisku Cortina d'Ampezzo v Taliansku a spoločnosť mu robila jeho bývalá oficiálna partnerka Andrea Heringhová aj s ich spoločným synom Borisom a dcérou Sarou Zoe.

Rok 2008: Boris Kollár a Martina Sabbatini, vtedy ešte Štofaníková, v období, keď spolu randili. Zdroj: archív Plus JEDEN DEŇ

No a zhruba v rovnakom čase sa stretli Kollárove bývalky Stanka Horňáková (s ktorou má najstaršiu dcéru Sašu) a Martina Sabbatini, kedysi Štofaníková, ktorá mu v roku 2009 priviedla na svet syna Šimona Heliodora. Obe jeho ex si užívali dovolenku v Tatrách, no každá so svojím partnerom. Martina s manželom, strieborným olympionikom Rorym Sabbatinim a Stanka s partnerom, s ktorým má dve dcéry. Kollárove expartnerky to spolu poriadne roztočili v jednom z tatranských barov, kde ich zastihol štáb markizáckej Smotánky. Exkluzívne zábery, ako sa spoločne zabávali, tancovali a spievali, priniesla relácia uplynulú sobotu.

Síce išlo ešte o silvestrovský žúr, no keďže Smotánka má každý rok od decembra do začiatku februára pauzu, reportáž bola odvysielaná až teraz. Treba uznať, že Stanka sa rokmi akoby vôbec ani nemenila a nestarla a bývalka Martina zase ukázala, že keď počuje dobrú hudbu, stačí málo a vie sa poriadne odviazať.



